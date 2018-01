Festa marca encontro entre Ennio Morricone e Clint Eastwood A festa era dedicada ao compositor e maestro Ennio Morricone, que receberá neste domingo, 25, um Oscar especial pela sua carreira. Mas o Instituto Italiano de Cultura de Los Angeles ficou em polvorosa, no final da tarde de sexta-feira, com a chegada do ator e diretor Clint Eastwood. O diretor e ator americano que é candidato pelo Oscar de direção por Cartas de Iwo Jima foi abraçar o maestro, que criou a trilha sonora de Por um Punhado de Dólares, filme de Sergio Leone estrelado por Eastwood. Falando em italiano, segundo a agência Ansa, Morricone disse que fazia 40 anos que eles não se viam. Em seguida, lhe deu um caloroso abraço. Brincando, Eastwood simulou o gesto de segurar um cigarro no canto da boca, típico do taciturno personagem que interpretou no filme de Leone. A transmissão do Oscar está prevista para começar às 22 horas (Brasília), já descontado o horário de verão. A íntegra poderá ser vista pelo canal pago TNT, enquanto a Globo promete flashes durante o Fantástico e transmissão direta depois do Big Brother Brasil 7.