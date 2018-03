Fernando Meirelles é assaltado em SP e perde trabalhos Um assalto sofrido na última semana pelo cineasta paulistano Fernando Meirelles pode trazer prejuízos incalculáveis para o premiado diretor dos filmes "Cidade de Deus" e "O Jardineiro Fiel". Meirelles estava em frente à casa de sua mãe, em São Paulo, quando foi surpreendido por assaltantes, que o obrigaram a deixar seu carro. O maior problema é que dentro do automóvel estava seu inseparável computador portátil, onde, nos últimos seis anos, ele arquivou textos pessoais, fotografias, notas do roteiro no qual estava trabalhando e de outros projetos de filmes. O pior de tudo é que o cineasta não guardava um back up com cópias do material roubado. Com o assalto, ele corre o risco de ter que recomeçar vários de seus projetos. Momento de sucesso O roubo veio pouco tempo depois de Meirelles ter realizado um sonho de muitos cineastas brasileiros. É que em julho deste ano, a sua produtora, a O2 Filmes, assinou um contrato de co-produção com a gigante norte-americana Universal Pictures e a distribuidora Focus Features. A nova oportunidade tem relação direta com o sucesso de "Cidade de Deus" no exterior e com as premiações obtidas por "O Jardineiro Fiel", uma produção britânica. O acordo com a Universal deve ter no mínimo três anos de duração, com o primeiro filme começando a ser rodado no próximo ano, visando atingir os mercados brasileiro e latino-americano. Nascido em São Paulo em 1955, Meirelles trabalhou em programas de TV independentes até que, na década de 1990, fundou junto com Paulo Morelli e Andrea Barata Ribeiro a O2 Filmes. O primeiro filme que dirigiu (em parceria com Fabrizia Pinto) foi "Menino Maluquinho 2" (1998), que foi seguido por "Domésticas" (2001).