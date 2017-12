Fernando Haddad sanciona projeto que cria a SPCine

Foi oficializada na sexta-feira, 20, a Sanção do Projeto de Lei que cria a SPCine – Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo. Em cerimônia realizada na Biblioteca Mario de Andrade, a solenidade reuniu personalidades do cinema paulista, tais como os diretores Alain Fresnot, Toni Venturi, Tata Amaral, a produtora Débora Ivanov, a diretora da Mostra de SP Renata de Almeida, entre outros, e contou ainda com a presença do prefeito Fernando Haddad, o secretário municipal de cultura Juca Ferreira, o secretário estadual de Cultura, Marcelo Araújo, o vereador Nabil Bonduki, entre outros.

A sanção foi encarada pela classe cinematográfica como uma conquista importante e rendeu comentários de que foi o presente de Natal perfeito. Além da oficialização de um projeto que há mais de uma década é acalentado, a cerimônia suscitou comentários sobre quem deve formar a diretoria da SPCine, cujas atividades devem ter início de fato no segundo semestre de 2014.

“É cedo para se pensar em disputa de diretoria. Importante é que trabalhemos juntos e gerarmos possibilidade de emprego na atividade, na feitura do cinema em si. Se não, vira uma instituição obesa”, pontuou Ferreira.

Já Araújo declarou que sente uma imensa satisfação. “Precisou a Rio Filme mostrar que pode ser ágil e funcional para o cinema carioca e fazer 95% do market share do cinema brasileiro para o paulista se mobilizar. Esperemos que São Paulo se mobilize com a força que lhe é característica e que em três anos a SPCine ultrapasse a RioFilme e que o cinema paulista possa ocupar ao menos 40% do market share nacional”, afirmou Fresnot. “Isso na área do cinema comercial. Na área do cinema cultural, que a SPCine facilite com que a gente possa produzir mais rapidamente e não leve seis anos para levantar recursos para se fazer um filme. Vejo este avanço com extrema simpatia”, completou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bonduki citou o deputado Vicente Cândido, também presente, ao ressaltar a importância do projeto embrionário da SPCine, o projeto do Centro Municipal de Cinema, de 2001. “Este início foi tão importante. É preciso avanço não só em cinema, mas em todas as atividades criativas .” Ao assinar o documento oficial, Haddad declarou: “Sempre acreditei que a cultura pode fazer mais para a humanidade que a política. Que este seja um exemplo.”