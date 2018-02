Fernanda Montenegro quer fazer um novo filme com Walter Salles

Fernanda Montenegro emocionou-se na pré-estreia carioca de Jia Zhang-ke, O Homem de Fenyang, na segunda-feira, 24, à noite, no Arteplex do Rio de Janeiro. Realizado por Walter Salles, que dirigiu a atriz em Central do Brasil, o documentário retraça a trajetória do autor chinês cuja obra é toda ela uma reflexão sobre as transformações ocorridas na China, do comunismo de Mao à economia de mercado.

Fernanda abraçou seu diretor e agradeceu-lhe 'pelo banho de humanidade'. Em público, perguntou - 'Quando você vai me chamar para filmar de novo?' Walter Salles garantiu que está procurando o tema. "Não demora", pediu a grande atriz.

O longa de Walter Salles, Jia Zhang-ke, O Homem de Fenyang, estreia no dia 3 de setembro. Confira o trailer.

