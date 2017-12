Fernanda Montenegro atua em O Amor nos Tempos de Cólera Fernanda Montenegro vai atuar em "O Amor nos Tempos de Cólera", filme de Mike Newell baseado no romance homônimo do escritor colombiano Gabriel García Márquez. A atriz já estaria com o roteiro na mão preparando-se para as filmagens, que devem começar em setembro em Cartagena das Índias, na Colômbia. Fernanda vai interpretar a mãe de Florentino Ariza, protagonista de "O Amor nos Tempos de Cólera" que será vivido pelo ator espanhol Javier Bardem. Florentino Aziza espera com fé, por 53 anos, 7 meses e 11 dias, realizar seu sonho de amor com Fermina (a atriz italiana Giovanna Mezzogiorno), a "mulher mais bela de toda a Colômbia". Para Giovanna, este trabalho é a realização de um sonho. "Leio os livros de García Márquez desde a adolescência, e foram essenciais na minha vida", afirmou a atriz, declarando que já fez as malas para ir a Cartagena das Índias. Apesar de Bardem e Giovanna liderarem o elenco, eles terão poucas cenas juntos. "Temos vidas paralelas e no filme atuo mais com Benjamin Bratt, que fará o papel do meu marido", disse Giovanna. Bratt é o único norte-americano do quarteto principal de atores, que inclui a colombiana Catalina Sandino Moreno, consagrada com o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim de 2004 e também nomeada para o Oscar de melhor atriz. Mike Newell, diretor da produção cinematográfica que será feita em inglês, é conhecido por seu trabalho em "Harry Potter e o Cálice de Fogo" e "O Sorriso de Mona Lisa". O roteirista do filme é o sul-africano Ron Harwood, vencedor em 2003 de um Oscar de melhor roteiro adaptado por O "Pianista". O romance de García Márquez circula por Hollywood há anos, mas sua adaptação sempre foi considerada tabu. Já são várias as obras do popular Gabo, vencedor do Nobel de Literatura, que foram levadas para a telona, entre elas "Crônica de uma Morte Anunciada", "Ninguém Escreve ao Coronel e Erêndira", baseada em "A Incrível e Triste História de Cândida Erêndira" e sua "Avó Desalmada".