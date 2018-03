Felicidade reina em Liberty City depois de gafe no Oscar

Liberty City, o bairro de Miami onde Moonlight: Sob a Luz do Luar foi rodado, se tornou o lugar mais feliz do planeta depois que a maior reviravolta da história do Oscar fez dessa produção a vencedora na categoria de melhor filme.

Cabisbaixo, o público já estava indo embora da festa organizada no African Heritage para acompanhar a cerimônia quando algo inesperado aconteceu.

No telão do centro cultural do bairro, um dos produtores de "La La Land: Cantando Estações" segurava a ficha com o nome "Moonlight: Sob a Luz do Luar" como o ganhador.

Os gritos de surpresa se espalharam e todo mundo começou a pular de alegra, mas a euforia não durou muito. O sinal de TV caiu e ninguém conseguia saber se o que tinha acontecido era real ou uma brincadeira de mau gosto.

"O que aconteceu?", perguntavam várias pessoas na frente da tela preta, enquanto um técnico tentava recuperar o sinal.