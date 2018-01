'Feito na América', com Tom Cruise, e 'As Duas Irenes' estão entre as estreias da semana

Tom Cruise tenta se recuperar do fracasso de A Múmia com um filme - e personagem - muito loucos, Feito na América. Feito na América tem uma pegada de O Lobo de Wall Street. Um piloto que serve à CIA e a Pablo Escobar. Sua casa vira um esconderijo de dinheiro, perto da qual o apartamento de Geddel é fichinha. E tem um grande filme brasileiro - As Duas Irenes, de Fábio Meira, que venceu o premio da crítica em Gramado.

A Gente

Brasil/2017, 89 min. Dir. Aly Muritiba.

Ex-agente penitenciário, o diretor Muritiba volta ao seu antigo local de trabalho munido de uma câmera. E investiga esse mundo, mais interessado nas pessoas (a agente) do que na instituição (agente). Um filme complexo, instigante.

Amityville: O Despertar

Amityville: The Awakening, Estados Unidos/2016, 85 min. Dir. Franck Khalfoun. Com Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Jennifer Morrison.

Uma das primeiras séries de terror, contemporânea de Halloween e anterior a Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, Amityville levou à exaustão o tema da casa assombrada. No novo longa da franquia, uma jovem jornalista é enviada ao local para apurar os estranhos fenômenos que ali ocorrem desde os anos 1970. Jennifer Jason Leigh ressurgiu com Quentin Tarantino, Os Oito Odiados, no qual sua personagem de maus bofes já parecia saída de umas fantasia de terror.

Columbus

Estados Unidos/2017, 104 min. Dir. Kogonada. Com Haley Lu Richardson.

Columbus, no título, é uma cidade de Indiana, nos EUA, cuja arquitetura moderna o diretor Kogonada utiliza para propor o que não deixa de ser uma viagem através do tempo, do espaço - e da própria arte. O protagonista parte ao encontro do pai, que está morrendo. Realizam juntos a jornada em busca da pacificação interior, e do sentido da vida. Parece autoajuda, mas Kogonada, diretor da Coreia do Sul, tem sido muito elogiado pela beleza e plasticidade do seu trabalho.

Deserto

Brasil/2017, 100 min. Drama. Dir. Guilherme Weber. Com Lima Duarte, Everaldo Pontes, Cida Moreira.

Madrinha de atores que se iniciam na direção (Selton Mello, Matheus Nachtergaele), a produtora Vânia Cattani, da Bananeira Filmes, agora se associa a Guilherme Weber, que também faz sua estreia por trás das câmeras. Trupe teatral percorre o interior do Brasil em busca de locais para se apresentar, em troca de comida e moradia. Eles chegam a se estabelecer numa quebrada, mas a utopia - um mundo de arte - entra em choque com a própria natureza humana. O filme é desconjuntado, mas aposta num tom que é raro no cinema brasileiro. Tem a ver, um pouco, com a poesia sem fim de Alejandro Jodorowsky.

As Duas Irenes

Brasil/2017, 89 min. Drama. Dir. Fabio Meira. Com Isabela Torres, Priscila Bittencourt, Marco Ricca.

Garota descobre que seu pai tem outra família, e outra filha com o mesmo nome dela. As duas Irenes aproximam-se. Situado num tempo indeterminado - parece os anos 1960, ou serão os 80? -, o filme não deixa de flagrar o gérmen de uma revolta feminina (feminista?) contra o machismo dominante. Nesse sentido, o desfecho é impactante. Vencedor do prêmio da crítica em Gramado, um belíssimo filme, e com uma profusão de mulheres fortes. O diretor e roteirista Meira gosta de dizer que foi criado numa família de mulheres poderosas. O filme é um espelho delas.

Em Defesa de Cristo

The Case for Christ, Estados Unidos/2016, 112 min. Dir. Jon Gunn. Com Mike Vogel, Erika Christensen, Faye Dunaway.

Na abertura do filme, casal come com a filha num restaurante, a menina engasga-se, quase morre e é salva por uma freira. Foi obra de Deus? O pai ateu resolve investigar o caso, até porque a mulher tem um surto de carolice que começa a prejudicar o casamento. Preste atenção no título - o caso é em defesa de Cristo, não contra. O ateu cristianiza-se. Lembra alguma coisa? A Cabana, talvez? A imprensa norte-americana achou o suspense ‘místico’ bem razoável. Faye Dunaway, irreconhecível depois de tanta plástica, já protagonizou um casos do ano - a trapalhada no Oscar. Ei-la de novo.

Feito na América

American Made, Estados Unidos/2016, 115 min. Dir. Doug Liman. Com Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson.

Após o fracasso de A Múmia - que era, by the way, muito ruim -, Tom Cruise tenta a revanche com essa história no mínimo mirabolante. Falando diretamente para a câmera, ele adverte - “As coisas vão ficar muito malucas”. E ficam, mesmo. Piloto cooptado pela CIA trafica armas para grupos contrarrevolucionários na América Central. Na volta, para não desperdiçar o avião vazio, leva a droga de Pablo Escobar para a ‘América’. Lembram-se do Lobo de Wall Street? Como Leonardo DiCaprio, começa a viver uma vida irreal. Muito, muito dinheiro. Sacos e sacos, malas de dólares. Geddel em versão de Hollywood. César Charlone, de Cidade de Deus, é diretor de fotografia, um trabalho brilhante que lembra muito o visual de Chamas da Vingança, que ele fotografou para Tony Scott.

Glory

Slava, Bulgária-Grécia/2016, 101 min. Dir. Kristina Grozeva, Petar Valchanov. Com Margita Gosheva, Stefan Denolyubov, Ivan Savov.

Homem encontra dinheiro nos trilhos do trem e o devolve às autoridades. Ganha relkógio de ouro, que para de funcionar. Ele procura então o antigo relógio, que sumiu. Parece absurdo, uma fábula kafkiana. É forte, bem bom.

O que Será de Nozes 2

The Nut Job 2: Nutty by Nature, Canadá-Estados Unidos-Coreia do Sul/2017, 91 min. Dir. Cal Brunker. Com Jeff Dunham, Joe Pingue, Will Arnett.

Na sequência da animação de 2014, a turma de Surly enfrenta novo problema e tenta evitar que o prefeito de Oakton transforme seu lar num parque de diversões.

Tigre Branco

Belyy Tigr, Rússia/2012, 104 min. Dir. Karen Shakhnazarov. Com Aleksey Vertkov.

A campanha da Rússia, o combate ao nazismo durante a 2.ª Grande Guerra. O tributo do diretor Shakhanazarov a seu pai, que combateu no Exército Vermelho, assume contornos místicos. ‘Tigre Branco’ é o nome de um tanque dos alemães. Como um fantasma, ele parece indestrutível. Exigirá muito sacrifício para ser vencido.

