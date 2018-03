Febre de 'O Hobbit' ultrapassa Tom Cruise nas bilheterias

"O Hobbit: Uma Jornada Inesperada" faturou quase 37 milhões de dólares em cinemas nos Estados Unidos e no Canadá, de acordo com estimativas do estúdio sobre as vendas de ingressos entre sexta-feira e domingo.

O filme é o primeiro de uma trilogia baseada no clássico livro de J.R.R. Tolkien sobre um mundo de anões, elfos e dragões na fictícia Terra Média.

Em segundo lugar, "Jack Reacher: O Último Tiro", de Tom Cruise, sobre a investigação em torno de um atirador, angariou pouco menos de 17 milhões de dólares em cinemas norte-americanos e canadenses. A distribuidora Paramount Pictures adiou a estreia do filme após o massacre numa escola em Newtown, Connecticut, levantar novas retaliações a filmes violentos.

A comédia adulta "This is 40", estrelando Paul Rudd e Leslie Mann como um casal de meia-idade, faturou 12 milhões de dólares, encerrando em terceiro lugar.

"O Hobbit" foi distribuído pelo estúdio Warner Bros, da Time Warner. A Paramount Pictures, uma unidade da Viacom, lançou "Jack Reacher". A Universal Pictures, da Comcast, distribuiu "This is 40".

(Reportagem de Lisa Richwine e Andrea Burzynski)