Favorito, Daniel Day-Lewis leva Oscar de Melhor Ator 2008

A vencedora do Oscar de Melhor Atriz do ano passado, Helen Mirren entregou o prêmio de Melhor Ator a Daniel Day-Lewis, por Sangue Negro. Antes de abrir o envelope, Helen falou que "todos os indicados fizeram grandes interpretações". Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Disputa pelo Oscar 2008 de melhor ator promete ser acirrada "Gostaria de agradecer à Academia. Eu queria que meu filho e meu parceiro estivessem aqui comigo. Estou agora olhando para esta estatueta e pensando que isso saiu da cabeça do Paul Thomas Anderson", disse Day-Lewis. "Espero que todos aqueles que merecem minha gratidão me perdoem se eu falar apenas obrigada a todos", declarou o ator em seu discurso. O ator falou que recebeu o prêmio "em memória do meu avô". Entrevista coletiva "Venho de uma cultura (na verdade, duas, a inglesa e a irlandesa) em que é uma espécie de arte uma destratar a outra. Assim, é ótimo quando acontece uma aprovação", disse Daniel Day-Lewis aos jornalistas. Day-Lewis, que em 1990 já recebeu a mesma estatueta por seu trabalho em "Meu Pé Esquerdo", e Clooney competiam pelo prêmio de Melhor Ator na 80ª edição dos prêmios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas. "George me apoiou sempre. Além de todos os candidatos, George era o que mais estava perto de mim" se justificou Day-Lewis ao responder sobre o motivo que o levou a beijar o ator americano. "Estava muito orgulhoso de estar incluído nesse grupo de atores. E há bastantes outros atores não incluídos que tiveram maravilhosas atuações", acrescentou o ator nascido em Londres e com dupla nacionalidade irlandesa e britânica. Na disputa, estavam George Clooney (Conduta de Risco), Tommy Lee Jones (No Vale das Sombras), Viggo Mortensen (Senhores do Crime) e Johnny Depp (Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet).