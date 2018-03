Favorito, Christoph Waltz vence Oscar de ator coadjuvante

O austríaco Christoph Waltz, o caçador de judeus Hans Landa de "Bastardos Inglórios", confirmou todas as expectativas e venceu, neste domingo, o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

Veja também:

Galeria de Fotos: veja imagens da noite de gala do cinema

Especial: Os 81 melhores filmes da história do Oscar

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gabi & Croc: Histórias do Oscar no Twitter

Blog de Moda: os modelitos do tapete vermelho

Confira a lista dos vencedores do Oscar 2010

A estatueta foi entregue a Waltz pela atriz espanhola Penélope Cruz, indicada à categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em "Nine".

Também concorriam na categoria Matt Damon, por "Invictus", Woody Harrelson, por "O Mensageiro", Christopher Plummer, por "The Last Station", Stanley Tucci, por "Um Olhar do Paraíso".

Waltz é austríaco, tem 53 anos e esta foi sua primeira indicação ao Oscar. Sua carreira aconteceu praticamente nos teatros de Viena, o que o tornou um dos intérpretes mais respeitados da Áustria, muito popular por sua participação em diversas séries de TV, mas praticamente desconhecido no resto do mundo.

No entanto, a dimensão de sua vida profissional mudou desde que Quentin Tarantino o escalou para interpretar Hans Landa em "Bastardos Inglórios".

Waltz é "o caçador de judeus", um nazista que fala de forma impecável quatro idiomas e tem um sorriso ao mesmo tempo capaz de aterrorizar e de relaxar os espectadores, enquanto degusta sua sobremesa favorita, torta de maçã.

O prestígio do ator anda tão grande que Tarantino chegou a dizer que Hans Landa jamais teria existido se ele não tivesse encontrado alguém "tão bom" como Christoph Waltz para o papel.

E os júris dos principais prêmios internacionais de cinema concordam com o cineasta. Waltz levou para casa todas as estatuetas a que concorreu por esse trabalho até agora: do Globo de Ouro, do Prêmio do Sindicato de Atores, do Satellite Awards, do Independent Spirit e do Bafta.

O ator austríaco também levou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, onde toda a crítica o indicou como o melhor de "Bastardos Inglórios", um elogio que deve ser levado em conta, já que a seu lado no filme estavam nomes de peso como Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger, Daniel Brühl e Melanie Laurent.

Veja o trailer do filme: