Favorita ao Oscar, Sandra Bullock é escolhida pior atriz de 2009

Bullock, cujo filme "Um Sonho Impossível" lhe valeu uma indicação para o Oscar de melhor atriz, levou o Framboesa de pior interpretação feminina por "Maluca Paixão".

Nenhum ator já ganhou o Oscar e o anti-prêmio no mesmo ano.

Ao contrário da maioria dos agraciados com o Framboesa de Ouro, Bullock apareceu para receber o prêmio, empurrando um carrinho com DVDs do filme para distribuir para os organizadores a quem ela acusou de nunca terem visto a obra.

"Obrigado por arruinar a minha carreira com essa decisão equivocada", disse a atriz ao grupo. Ela ameaçou ler os seus diálogos no filme "até às quatro da manhã".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A atriz interpreta no filme a diagramadora de um jornal, que se apaixona por um cinegrafista (Bradley Cooper).

O júri do Framboesa, evento anual que ocorre desde 1980, também escolheu Bullock e Cooper o pior casal nas telas de 2009.

As estrelas de Hollywood raramente comparecem à premiação, mas em 2005 Halle Berry buscou o seu prêmio de pior do ano por "Mulher-Gato", levando o Oscar que ela tem.

Os organizadores também dispararam o seu sarcasmo contra um dos sucessos de bilheteria de 2009 "Transformers: A Vingança dos Derrotados", escolhido como pior filme. Michael Bay levou o seu segundo Framboesa de Ouro como pior diretor pelo filme.

Numa premiação especial, o filme "Battlefield Earth" foi escolhido o pior da década.

"Quero agradecer especialmente às dezenas de pessoas que foram ver o filme", disse J.D. Shapiro, roteirista de "Battlefield," que compareceu para pegar o prêmio.

Eddie Murphy e Paris Hilton foram os piores atores da década.

Mais alguns prêmios de piores do ano:

Pior ator: Os irmãos Jonas ("Jonas Brothers 3D: O Show")

Pior ator coadjuvante: Billy Ray Cyrus ("Hannah Montana: O Filme")

Pior atriz coadjuvante: Sienna Miller ("G.I. Joe: A Origem de Cobra")