Faturamento nos EUA incentiva 5.ª seqüência de 'Jogos Mortais'

Por conta do faturamento do filme Jogos Mortais IV (2007) em sua estréia nos EUA, os produtores decidiram realizar uma nova seqüência do longa, que deve estrear nos cinemas norte-americanos em outubro deste ano e será dirigida por David Hackl. Jogos Mortais IV, dirigido por Darren Lynn Bousman, faturou mais de US$ 65 milhões (cerca de R$ 110,5 milhões) nos Estados Unidos. A produção estreou no Brasil em outubro passado e só agora chega à Itália. Assim como nos filmes anteriores, a estréia de Jogos Mortais IV nos EUA foi acompanhada de uma campanha de doação de sangue sem precedentes, que recolheu mais de 18 mil litros de sangue, doados a diversos centros de transfusão.