Fãs reagem bem à primeira exibição de 'Rogue One: Uma História Star Wars' nos EUA

LOS ANGELES - A Força está com Rogue One: Uma História Star Wars de acordo com as primeiras reações à estreia do filme no sábado, 10, à noite, em Los Angeles. A estreia no Brasil ocorre nesta quinta-feira, 15.

As resenhas estão embargadas até a manhã da terça-feira, 13, mas a plateia no Pantages Theater aplaudiu muito a exibição do filme, e tomou as redes sociais para expressar o prazer com o filme. A produção é derivado da série oficial de Star Wars, e conta a história dos rebeldes que roubam plantas da Estrela da Morte - na cronologia, os eventos narrados acontecem logo antes do que se passa no filme original de 1977.

O comediante Dane Cook sugeriu que este pode ser o "melhor" filme de Star Wars, e Rainn Wilson o descreveu como "demais".

O ator Wil Wheaton disse que ele não havia gostado tanto de um filme de Star Wars desde o original. Chris Taylor, autor do livro Como Star Wars Conquistou o Universo, escreveu que o filme "é de parar o coração e obscuro. Mais obscuro que O Império Contra-Ataca".

Houve no passado algum nervosismo dos fãs quando vieram a público notícias que o spinoff estava passando por várias refilmagens e que o roteirista veterano Tony Gilroy havia sido convocado de última hora. Mas as reações mais recentes foram positivas.

Peter Sciretta, editor do site Slashfilme.com, disse que os fãs vão ficar "muito felizes com Rogue One". Steven Weintraub, editor do Collider.com, aplaudiu a "ação incrível" e o roteiro do novo filme.

Muitos apontaram o Jedi cego Chirrut Imwe (Donnie Yen) e o droide K-2S0 (Alan Tudyk) como os personagens mais interessantes. Jen Yamato, do The Daily Beast, também elogiou a atuação de Felicity Jones.

Rogue One foi dirigido por Gareth Edwards e também tem no elenco Diego Luna, Ben Mendelsohn, Riz Ahmed e Mads Mikkelsen. É o primeiro de três filmes de Star Wars planejados, fora da série principal.