Fãs podem contar com 'mais ação' em 'Cinquenta Tons Mais Escuros', diz Jamie Dornan

LOS ANGELES - O astro de Cinquenta Tons de Cinza, Jamie Dornan, disse que os fãs do sucesso de cinema erótico podem contar com mais ação quando a sequência, Cinquenta Tons Mais Escuros, chegar aos cinemas na semana que vem.

O ator da Irlanda do Norte e a co-protagonista Dakota Johnson retomam seu relacionamento sadomasoquista na continuação do bem-sucedido lançamento de 2015, que rendeu US$ 571 milhões em todo o mundo.

"Tiramos todos os freios", disse Dornan na estreia mundial de Cinquenta Tons Mais Escuros em Los Angeles na quinta-feira, 2.

"Se você está fazendo a sequência de qualquer coisa, acho que deve haver algum tipo de avanço em relação ao primeiro, você tem que ir um pouco mais longe em muitas áreas, e não acho que este filme seja nada diferente".

Cinquenta Tons Mais Escuros, baseado no segundo livro da trilogia de romances de E.L. James, estreia em todo o mundo a partir de 8 de fevereiro.