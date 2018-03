Fãs pagam até 5 vezes mais por ingressos para 'Batman' na web

Parece que 4.366 cinemas não foram o suficiente. Enquanto as bilheterias ferveram e bateram recordes no final de semana com o lançamento de Batman - O Cavaleiro das Trevas, fãs navegavam pelos sites eBay e Craigslist em busca de ingressos, pagando até cinco vezes mais por eles. Veja também: Galeria com fotos de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Trailer de 'Batman - O Cavaleiro das Trevas' Veja especial sobre o novo filme do herói Novo 'Batman' mergulha fundo no lado caótico da sociedade Os itens mais procurados foram ingressos para exibição na sala Imax, ainda inexistentes no Brasil. O filme foi lançado em 94 salas Imax, e os executivos da companhia fizeram um bom trabalho deixando o público saber que o diretor Christopher Nolan filmou muitas das maiores cenas de ação com uma câmera Imax, que causam no espectador efeitos de vertigem e mergulho total, tornando as tais salas o melhor local para se assistir ao filme. O Cavaleiro das Trevas estabeleceu um novo recorde de fim de semana, vendendo US$ 155 milhões no valor dos bilhetes. O leilão online para um ingresso do filme para salas Imax parecia estar em torno de US$ 50 (R$ 80), com muitos vendedores pedindo US$ 60 (R$ 95)e muitos compradores oferecendo US$ 40 (R$ 63). Uma porta-voz do eBay afirmou que não se lembra de ter visto disputa tão acirrada por entradas de cinema no site de leilão. O site eBay tem registrado um pico de atividade relacionada ao Batman em geral, incluindo pôsteres e outros, com quase 23 mil itens listados na sexta-feira. A casa de leilões online disse que 2.147 itens relacionados ao Batman de Christian Bale foram listados, à frente de Val Kilmer (823), Michael Keaton (768) e George Clooney (184). Alguns dos itens mais populares incluem pôsteres do filme, os valores da ação e celas de animação que estão sendo oferecidos a partir de US$ 5 (R$ 8) e podem chegar até US$ 1 mil (R$ 1,5 mil). O grande vencedor até agora foi um quadrinho do Batman vendido no mês passado por US$ 30 mil.