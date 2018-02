Fãs de Harry Potter passam noite ao ar livre para ver astros

LONDRES (REUTERS) - Centenas de fãs de Harry Potter formaram uma fila paciente na quarta-feira para poder ver seus heróis das telas na première mundial, na quinta-feira, do oitavo e último filme da franquia cinematográfica que quebrou recordes.

Alguns fãs devotos das histórias sobre o menino mago criadas pela autora britânica J.K. Rowling estão acampados na praça Trafalgar, em Londres, desde a segunda-feira, para poder ver os astros do filme de perto.

O entusiasmo deles resume a maneira como os sete livros de Rowling, e os oito filmes da Warner Bros. baseados neles, cativaram milhões de fãs em todo o mundo.

"Eu cresci na geração Harry Potter. Depois disto, vai ser um limbo", disse Rhyss Bown Jones, 18 anos, que viajou do País de Gales até Londres para fazer fila por uma pulseira que dá direito à première de Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2.

Lucy Nee, também de 18 anos, falou; "Não consigo me lembrar de quando não havia um livro ou filme para esperar. É uma coincidência legal o fato de Harry terminar o colégio na mesma época que eu -- é como se tivéssemos crescido juntos".

O novo filme chegará aos cinemas de vários países do mundo em 15 de julho. É o primeiro filme de Harry Potter a ser lançado em 3D.

Os sete filmes lançados até agora renderam mais de 6 bilhões de dólares nas bilheterias globais, intensificando o sucesso dos livros, que já venderam mais de 400 milhões de exemplares em todo o mundo.

Alguns fãs trajavam uma fantasia completa de magos, com as vestes e os chapéus, enquanto outros liam os livros de Rowling enquanto esperavam pela grande noite.

Emily Yousaman e Emily Davis, ambas de 16 anos, tinham passado quatro semanas para preparar uma coleção de cartazes engraçados, um dos quais dizia "Accio Rupert Grint" -- uma alusão ao feitiço fictício usado no universo de Harry Potter para convocar alguém.

Rupert Grint, 22 anos, representa Ron Weasley, um dos três personagens principais da série, e, assim como seus colegas, é um nome conhecido por todos na Grã-Bretanha, além de ter se tornado multimilionário graças ao sucesso comercial dos filmes.

Daniel Radcliffe, 21 anos, faz o papel de Harry, e Emma Watson, também 21, de Hermione.

Os três estarão no tapete vermelho da praça Trafalgar na noite de quinta-feira para saudar fãs delirantes e proporcionar à franquia uma despedida estelar.

Para muitos fãs, a chamada "Pottermania" não se resumiu a uma paixão adolescente ou passageira pelo mundo mágico da Escola Hogwarts de Magia e Bruxaria.

"Harry Potter me ajudou a passar pelo ensino secundário. Fiz novos amigos graças a ele," disse Niamh, 22 anos, que usava uma camiseta com as palavras "Danaholics Anonymous", em homenagem a Radcliffe.

Rhys, 18, comentou: "Crescemos como parte da geração Harry Potter. Eu li o primeiro livro quando tinha 5 anos. É tão estranho que isso esteja chegando ao fim - é como o fim da infância". Reuters