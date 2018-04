Fãs de Harry Potter estão ansiosos pelo sexto filme da série

Há uma nova mágica em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, mas não é o personagem de J. K. Rowling quem a executa: a sexta adaptação dos livros do bruxo para o cinema, que estreia nesta quarta, 15, é a primeira que tem uma sequência em 3D, feita para ser exibida em salas Imax. Nesta versão, os 12 minutos iniciais da história se desenrolam em três dimensões.

Como o enredo dos filmes, porém, ela tem seus mistérios - ninguém ainda a assistiu por aqui (nem a imprensa, que só poderá vê-la na véspera da estreia). Há apenas uma sala no país capaz de exibi-la, mas, no dia de estreia, ela vai passar durante 24 horas. No Espaço Unibanco Pompeia, o filme entra em cartaz um pouco antes do que nas demais salas: começa a passar às 0h01 e tem sessões extras também às 3h, 6h e 9h - os ingressos já estão à venda.

Rony, Hermonie e Harry em cena de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe". Foto: Divulgação

No Imax ou nas salas comuns, o que você vai ver é uma história ao mesmo tempo mais doce e mais densa do que as anteriores. As coisas em Hogwarts estão pesadas. Draco Malfoy, o rival de Potter, agora trabalha para o vilão Voldemort e os ataques dos Comensais da Morte estão mais agressivos (em Londres e no mundo dos bruxos).

Enquanto eles agem, Potter tem de convencer um novo professor, Horácio Slughorn, a lhe dar informações sobre as origens de Voldemort. Por outro lado, os garotos cresceram e as intrigas amorosas passaram a ser tão importantes quanto lutar contra os inimigos.

Sucesso

Após dois anos de espera, os fãs de Harry Potter contam as horas para a estreia do sexto filme da saga, que terá personagens mais adultos, histórias mais obscuras e uma luta mais complexa entre o bem e o mal.

Mas além de seu conteúdo, Harry Potter e o Enigma do Príncipe é esperado por ser a adaptação da sexta e penúltima aventura do bruxinho e seus amigos. O sétimo e último livro será dividido em dois filmes, que fecharão a história e que chegarão às telas em 2010 e 2011.

Alguns analistas apontam para a possibilidade de que Harry Potter e o Enigma do Príncipe alcance os mais altos níveis de bilheteria dos últimos anos. O principal site de venda antecipada de entradas de espetáculos dos Estados Unidos, Fandango, já faturou 65% de suas vendas diárias com o novo Harry Potter. E no Reino Unido, o maior grupo de salas de cinema, Odeon & UCI, vendeu 76 mil entradas antes da estreia.

O sucesso previsto não é novidade, já que os cinco filmes anteriores de Potter estão entre as 21 maiores bilheteiras da história do cinema. O melhor resultado foi o da primeira parte, Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001), que alcançou uma arrecadação de US$ 974 milhões, quinto maior sucesso da história do cinema.

Número surpreendentes ligados a Harry Potter também foram registrados nas vendas dos livros de J.K. Rowling, que venderam 400 milhões de exemplares no mundo todo.

Cada um dos lançamentos dos sete capítulos que compõem a saga foi um acontecimento, tanto dos livros, quanto dos filmes, e tiveram uma enorme cobertura da mídia e a ansiedade do público.

A première de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, na semana passada, em Londres, mesmo sob uma forte tempestade, reuniu muitos fãs que esperaram a chegada de seus ídolos durante horas. Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint foram as estrelas da estreia do filme e interpretam Harry, Hermione e Rony, respectivamente.

O fenômeno Harry Potter fez tanto sucesso que algumas palavras criadas pela criadora do personagem, como "muggle", para denominar quem não tem poderes mágicos, ou "quidditch", o esporte com vassouras voadoras similar ao rugby, foram reconhecidas pelo dicionário de inglês de Oxford.