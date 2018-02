Fãs, astros e Hollywood dão adeus a Harry Potter

"Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2" é o oitavo filme -- e o primeiro em 3D -- da franquia que gerou mais interesse do público e na mídia que qualquer outra na memória dos cinéfilos vivos.

Para o estúdio de Hollywood Warner Bros. a franquia vem sendo um baú do tesouro mágico. Juntos, os sete filmes lançados até agora geraram 6,4 bilhões de dólares em vendas de ingressos e outros bilhões em vendas de DVDs e produtos relacionados.

Os filmes ampliaram o mundo mágico criado pela autora britânica J.K. Rowling em sua saga de sete livros, que começou em 1997 e chegou ao fim em 2007.

Mais de 400 milhões de exemplares já foram vendidos em todo o mundo, fazendo de Rowling a primeira escritora bilionária e criando uma enorme base de fãs também para os filmes.

Cercas de seis metros de altura em torno de Trafalgar Square fecharam a entrada para as centenas de fãs que chegaram tarde demais para conseguir as pulseiras vermelhas que davam acesso à praça, onde os astros dos filmes começaram a percorrer o tapete vermelho em meio a milhares de "pottermaníacos" em delírio.

Fãs inveterados, alguns fantasiados como alunos da fictícia Escola Hogwarts de Magia e Bruxaria, estavam acampados no local desde a segunda-feira para conseguir ver os astros na première oficial mundial do filme.

"Crescemos na geração Harry Potter", disse Rhys, de 18 anos, que enfrentou a chuva na Trafalgar Square na quinta-feira. "Eu li o primeiro livro quando tinha 5 anos, de modo que é estranho que esteja chegando ao fim. É como o fim da infância."

SAUDADES

Os jovens atores, que percorreram o tapete vermelho até uma plataforma elevada na praça diante de seus fãs, que gritavam desesperadamente, disseram que também eles estão tendo dificuldade em encarar o mundo pós-Potter, apesar de terem se tornado astros de primeira linha, com fortunas enormes.

"Vou sentir saudades de Hermione e de poder viver a vida dela", disse Emma Watson, com os cabelos curtos, à Reuters TV, depois de percorrer o tapete vermelho de vestido cor champanhe com corpete transparente. "E vou sentir saudades das pessoas, é claro."

Os atores, que foram escolhidos para seus papéis quando tinham entre 9 e 11 anos, falaram do fim da franquia Potter.

Rupert Grint, 22, que faz o melhor amigo de Harry Potter, Ron Weasley, disse que depois que as filmagens terminaram, um ano atrás, se sentiu um pouco perdido.

Daniel Radcliffe, 21 anos, que vem representando Harry Potter há uma década, falou sobre a conclusão com entusiasmo.

"Acho que este filme está anos-luz à frente dos outros da série", disse em coletiva de imprensa em Londres na quarta-feira, falando por videolink desde Nova York, onde estava atuando em uma produção da Broadway.

"Em termos de qualidade, é o melhor filme que fizemos. Fico feliz por estarmos terminando deste jeito positivo."

Resta ver se os críticos concordam. A maioria das resenhas sairá depois da première.

Rowling já declarou que não pretende escrever outro romance sobre Potter, e David Yates, diretor dos últimos quatro filmes, disse na coletiva de imprensa que acredita que o ciclo de filmes foi encerrado definitivamente.

Mas o mundo mágico de Rowling não vai desaparecer por completo.

Recentemente a escritora lançou o site Pottermore, no qual fãs podem interagir com os personagens e as histórias e no qual as histórias serão vendidas com exclusividade como e-livros.