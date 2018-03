Fãs arrecadam dinheiro para erguer estátua de RoboCop em Detroit

Como o próprio RoboCop no filme cult RoboCop - O Policial do Futuro, os planos para criar em Detroit uma estátua do policial mecanizado podem não estar mortos, afinal.

O prefeito de Detroit, Dave Bing, desencadeou uma discussão na Internet esta semana ao rejeitar uma sugestão de que a cidade, que enfrenta problemas financeiros, erga uma estátua a RoboCop.

A ideia chegou à prefeitura através do Twitter, vinda de alguém que mais tarde disse que tinha sido apenas uma brincadeira.

Mas na quinta-feira mais de 4.000 pessoas já tinham se inscrito em uma página do Facebook em favor da proposta, e um grupo de artistas prometeu levantar 50 mil dólares em uma campanha online para financiar a construção da estátua.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No filme de 1987 estrelado por Peter Weller, um policial de Detroit, mortalmente ferido, volta a viver como ciborgue, metade homem, metade máquina, para continuar a combater o crime.

Alguns moradores de Detroit argumentam que a cidade não deveria homenagear um filme que a mostra como sendo afetada por um "câncer" criminoso, ao mesmo tempo em que campanhas para erguer estátuas de lendas da música pop de Motown, como Michael Jackson e Diana Ross, não foram para frente.

"Acho que o importante no filme é o próprio RoboCop e os valores que ele representa", disse o artista Brandon Walley, um dos fundadores do esforço de levantamento de fundos.

Uma porta-voz do prefeito disse ao Detroit Free Press que Bing estuda a possibilidade de usar terreno público para erguer uma estátua de RoboCop, se esta for doada.

(Por Kevin Krolicki)