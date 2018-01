Fãs apelam para que diretor Uwe Boll abandone o cinema

O diretor alemão Uwe Boll dedicou sua vida adaptando games para as telonas do cinema. Agora, milhares de pessoas estão pedido para que ele abandone a profissão. Segundo o jornal The Guardian, uma petição postada na internet pede que Boll, famoso por produções de terror como BloodRayne (2005) e Alone In The Dark (2005), se aposente do cargo de diretor. Até o início da tarde desta quinta-feira, 11, a petição contava com mais de 163 mil assinaturas. "Seu desagradável tratamento para com o assunto e a sua falta de reconhecimento com seu fracasso simplesmente não podem mais permanecer", diz a petição, postada no site petitiononline.com. Contudo, Boll, que tem seis filmes atualmente em produção, não se mostra abalado com a situação. "Isso não é o bastante para me convencer", declarou o diretor ao site FEARnet. De acordo com o Guardian, Bold afirmou que seria necessário "um milhão de assinaturas" para fazê-lo abandonar o cinema.