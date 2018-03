Fãs aguardam abertura de bilheterias para estreia de 'Os Vingadores'

A febre de Os Vingadores também atingiu o público brasileiro. Por volta das 10h desta sexta-feira, 27, um grupo de fãs dos super-heróis da Marvel aguardava a abertura do shopping Pátio Paulista para ir à bilheteria do cinema e comprar os ingressos da estreia do filme, que acontece nesta noite.

Ao se deparar com a bilheteria fechada, os fãs abordaram funcionários e clientes do shopping, questionando o horário de abertura da loja de ingressos. Sem respostas, os mais rápidos correram para a frente do local e aguardaram a abertura para garantir a entrada.

Por volta das 12h30, os clientes que passavam pelo local já saíam da bilheteria sorridentes com os ingressos nas mãos.