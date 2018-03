Farrah Fawcett morre de câncer aos 62 anos em Los Angeles

A atriz americana Farrah Fawcett, ícone da década de 70 devido à sua participação na série As Panteras, morreu de câncer em Los Angeles aos 62 anos, segundo comunicado de seu porta-voz.

Fawcett vinha lutando contra o câncer há três anos e sua batalha contra a doença foi mostrada em um documentário para a televisão, Farrah's Story.

O parceiro de longa data, o ator Ryan O'Neal, revelou recentemente que os dois finalmente iriam se casar. A atriz e O'Neal têm um filho, Redmond, que está preso por crimes relacionados a drogas.

"Depois de uma longa e corajosa batalha contra o câncer, nossa querida Farrah faleceu", disse O'Neal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Apesar deste ser um momento extremamente difícil para a família e amigos, nos consolamos nos bons momentos que passamos juntos com Farrah durante os anos e também saber que a vida dela trouxe alegria a tantas pessoas no mundo todo", acrescentou o ator.

'Coragem e força'

"Farrah teve coragem, tinha força e tinha fé. E agora ela descansa em paz com os verdadeiros anjos", disse atriz Jaclyn Smith, que participou da série As Panteras junto com Fawcett, numa referência ao nome da série em inglês, Charlie's Angels.

"Estou muito triste com o falecimento de Farrah. Ela era incrivelmente corajosa e será recebida de braços abertos por Deus", afirmou Cheryl Ladd, que também participou da série.

A morte de Fawcett ocorreu semanas depois da exibição do documentário na televisão. O diário em vídeo mostrava a batalha da atriz contra um câncer no intestino nos últimos meses.

Ryan O'Neal afirmou que ela queria contar sua história do jeito dela. O ator estava com Fawcett desde 1982, com algumas interrupções no relacionamento. Apesar de revelar recentemente que eles iriam finalmente se casar, os dois não tiveram tempo de oficializar o relacionamento.

Fawcett já foi casada com outro ator, Lee Majors, que estrelou a série O Homem de Seis Milhões de Dólares, exibida entre 1973 e 1982.

A atriz também fez papéis considerados mais pesados para a televisão e nos palcos, mas ficou conhecida no mundo todo por estrelar a série As Panteras, sucesso no mundo todo nos anos 70.

Quando estava começando a ficar mais famosa, Fawcett posou para uma foto, usando um maiô vermelho, em um pôster que que vendeu milhões de cópias.

Os cabelos louros, num corte desarrumado que ficou famoso graças à participação de Fawcett na série As Panteras, foram imitados por fãs no mundo todo.

A atriz foi indicada várias vezes aos prêmiso Emmy e Globo de Ouro devido a papéis que representou na televisão, mas nunca chegou a ganhar um prêmio.

Em 1995 a atriz ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.