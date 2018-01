Farrah Fawcett está com câncer O programa de televisão norte-americano "Entertainment Tonight" (ET) informou, na sua edição de quinta-feira, que a atriz norte-americana Farrah Fawcett está com câncer. O programa, porém, não especificou qual órgão foi atingido. Após a divulgação da notícia, diversos artistas aproveitaram o espaço do programa para apoiar a atriz, que ficou internacionalmente conhecida por sua atuação na série "As Panteras". "Mandarei a você muito amor e rezarei também, disse o comediante Robin Willians. A atriz Fran Drescher, aproveitando sua experiência com a doença, ofereceu além de palavras, conselhos. "Como sobrevivente de câncer, espero que eles (os médicos) tenham o descoberto cedo, pois o rápido diagnóstico equivale à sobrevivência", disse Fran. A atriz de 59 anos, porém, enviou um comunicado ao programa pedindo "respeito" à sua "privacidade neste momento de desafio". Seu último trabalho no cinema foi no filme "The Cookout", de 2004.