Fantasiados, fãs assistem à pré-estreia de novo Harry Potter

Os fãs de Harry Potter invadiram o Cinemark do Shopping Eldorado fantasiados para a pré-estreia do sexto filme da série, Harry Potter e O Enigma do Príncipe, na noite desta segunda-feira, 13. O longa-metragem inspirado no livro homônimo de J.K. Rowling tem estreia mundial marcada para esta quarta-feira, e estará em cartaz em todos os grandes cinema da Cidade e também em IMAX 3D.

Harry e seu público deixaram de ser crianças. Nos cinemas, a classificação etária é de 10 anos. Um dos grandes atrativos do filme, a sequência em 3D no Imax mostra a destruição da Millennium Bridge, cartão postal de Londres. Nesta versão, os 12 minutos iniciais da história se desenrolam em três dimensões. Como o enredo dos filmes, porém, ela tem seus mistérios.

Há apenas uma sala no país capaz de exibi-la, mas, no dia de estreia, ela vai passar durante 24 horas. Fica no Espaço Unibanco Pompeia, onde o filme entra em cartaz um pouco antes do que nas demais salas: começa a passar às 0h01 e tem sessões extras também às 3h, 6h e 9h. Os ingressos já estão à venda. Mas lembre-se, os preços dos ingressos na sala Imax custam mais caro, de R$ 20 a R$ 30.

Aqueles que quiserem garantir seus ingressos com antecedência podem realizar a compra pela internet no site da Rede Cinemark (http://www.cinemark.com.br) e na bilheterias dos cinemas em todo país, que dará a vantagem de levar dois postais do filme como brinde, até o final do estoque. O preço dos ingressos na quarta e quinta-feira será o mesmo praticado nos fins de semana.