Famosos de Hollywood entram em ritmo de festa pós-Oscar

Os grandes vencedores da 80ª cerimônia do Oscar se recuperam da maratona de prêmios e festas, algumas delas organizadas por celebridades como Madonna e Elton John, que realizou a mais badalada de todas as grandes festas pós-Oscar. Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Os irmãos Coen foram os grandes vencedores do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Especial Oscar 2008 O cancelamento, este ano, da festa da Vanity Fair, a mais famosa por excelência à qual qualquer celebridade que se preze deve comparecer, abriu um leque de possibilidades para os astros, após a cerimônia de três horas e meia dos prêmios da Academia. Tudo começou na sala Governor's Ball, ao lado do Teatro Kodak, que serviu como aperitivo para a grande reunião da noite, a celebração de Elton John, a 16ª festa posterior ao Oscar realizada pelo cantor, que arrecadou algo mais de US$ 5 milhões para fundos contra a aids. Pela Governor's Ball desfilaram os atores Anne Hathaway, Forest Whitaker, Amy Ryan, Helen Mirren, a adolescente Saoirse Ronan e James McAvoy, assim como o mestre de cerimônias da gala, Jon Stewart, o produtor Scott Rudin - de Onde os fracos não têm vez - e o casal formado pela modelo Heidi Klum e o cantor Seal. No entanto, a mesa que mais flashes recebeu foi aquela na qual tanto Javier Bardem como Joel e Ethan Coen posavam orgulhosos com os quatro prêmios recebidos por Onde os Fracos Não Têm Vez. Mesmo Viggo Mortensen apareceu por ali com a camiseta de San Lorenzo de Almagro, o time de futebol argentino do qual é torcedor fanático. Festa de Elton John Elton John aguardava a chegada de seus mais de 750 convidados, que desfrutariam de um jantar composto por quatro pratos, tocando um piano de cauda no centro Pacific Design. O músico britânico, de traje preto a rigor e gravata prateada, tocou 11 canções, entre elas Rocket Man e Tiny Dancer, para o delírio de atrizes como Patricia Clarkson, Faye Dunaway, a modelo Petra Nemcova, ao lado de Sean Penn, e Calista Flockhart, que não se separou de Harrison Ford. Também participaram do festejo a ganhadora do Oscar de melhor atriz, Marion Cotillard, o indicado a melhor ator coadjuvante Tom Wilkinson e os músicos Sean Combs, Courtney Love e Stevie Wonder. Durante o jantar, a cantora Mary J. Blige inclusive se animou a fazer um dueto com Elton John, assim como Jake Shears, solista do grupo Scissor Sisters, que exibiu um delirante traje em tons amarelo e verde. John dividiu mesa com seu parceiro, David Furnish, e com a apresentadora do Oscar em 2007, Ellen Degeneres, além de Blige e seu marido, enquanto Nemcova e Penn, que se separou recentemente de Robin Wright, foram acompanhados de Chris O'Donnell e do apresentador Larry King. Durante o evento foram realizados leilões de objetos pertencentes a algumas celebridades e o cantor brincou, dizendo que ele mesmo tiraria as calças para adicionar um artigo às vendas. Sharon Stone, também presente, acrescentou: "Eu também faria isso, mas todos já viram isso antes". As estrelas desfrutaram de um menu à base de salada de pêra, risoto, filés de lombo, queijo com nozes e mousse de chocolate. Comemorações exclusivas Madonna e Demi Moore deram uma festa muito fechada em uma casa particular situada no bairro de Westside Hills, à qual foram convidados cerca de cem pessoas. Outro evento, o chamado The Envelope Please, apresentado por Jennifer Love Hewitt, teve aproximadamente 500 convidados e arrecadou US$ 500 mil para o Projeto Contra a Aids de Los Angeles. George Clooney preferiu organizar uma festa particular e íntima em seu restaurante favorito, o Dan Tana's, enquanto Bardem, seus doze acompanhantes e Penélope Cruz encerraram a noite no Clube Villa de West Hollywood.