Família realiza funeral de Heath Ledger na Austrália

Estrelas de Hollywood e familiares estavam entre as cerca de 500 pessoas que participaram de uma cerimônia em homenagem a Heath Ledger em Perth, Austrália, cidade natal do ator, neste sábado, 9, O corpo do ator foi então cremado em uma cerimônia privada da qual apenas familiares próximos participaram. O pai de Ledger, Kim, pediu que para que a imprensa respeite a privacidade da família. "Nós estamos achando muito difícil enfrentar essa situação e fica ainda mais difícil ter de compartilhar isso com gente ao redor do mundo", disse. Entre os presentes estavam a modelo Gemma Ward, ex-namorada de Ledger, e a ex-noiva do ator, Michelle Williams, com quem ele teve uma filha, Matilda, hoje com dois anos. Ledger morreu de uma overdose acidental de analgésicos e tranqüilizantes, entre outras drogas que tomava por prescrição médica. O ator foi encontrado morto no dia 22 de janeiro em Nova York. Um comunicado do departamento da prefeitura de Nova York, divulgado na quarta-feira, concluiu que Ledger morreu em decorrência de "intoxicação aguda pelos efeitos combinados" de seis drogas, incluindo o analgésico Oxycontin e os ansiolíticos Valium e Xanax. Ledger ganhou fama mundial por sua atuação em O Segredo de Brokeback Mountain, de 2005, em que interpretava um cowboy gay. O australiano foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo papel, mas acabou perdendo a estatueta para Philip Seymour Hoffman, de Capote. O diretor de O Segredo de Brokeback Mountain, Ang Lee, disse que a interpretação de Ledger no filme se comparava à de Marlon Brando quando jovem. Recentemente, Ledger apareceu em I'm not There como um dos vários atores que interpretam Bob Dylan no filme. Uma de suas últimas atuações no cinema foi como o Coringa em Batman - O Cavaleiro das Trevas, ainda inédito. Ledger deixou uma filha de dois anos, Matilda, de seu relacionamento com a atriz Michelle Williams, que interpretava sua mulher em O Segredo de Brokeback Mountain. O casal havia se separado em setembro. Na semana passada, Williams disse que estava "com o coração partido". A morte de Ledger também foi lamentada por fãs e diversas celebridades de Hollywood. Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.