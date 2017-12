Família presta homenagem à atriz Brittany Murphy

A família de Brittany Murphy prestou homenagem à sua "estrela brilhante" após a morte da atriz americana, de 32 anos, no domingo em Los Angeles. Por meio de um comunicado, a família disse: "A perda de nossa amada Brittany é uma tragédia terrível. Ela era nossa filha, nossa esposa, nosso amor e uma estrela brilhante".

"Pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento", diz a declaração. Murphy, que atuou em filmes como Sin City - A Cidade do Pecado, As Patricinhas de Beverly Hills, Recém-casados e 8Mile - Rua das Ilusões, foi atendida por paramédicos em casa e declarada morta no hospital duas horas depois.

A polícia de Los Angeles abriu um inquérito para apurar as causas da morte, que só devem ser conhecidas com o resultado da autópsia. Relatos iniciais indicam que ela teria sofrido uma parada cardíaca. Segundo o jornal Los Angeles Times, autoridades locais disseram que a atriz tomava remédios para vários problemas de saúde e que a autópsia deve ser feita nesta terça-feira.

Brittany Murphy morreu na manhã do domingo, após dar entrada no hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Beverly Hills. Segundo relatos, serviços de emergência foram chamados às 8h (horário local). Ela teria sido encontrada inconsciente na casa em que morava com o marido, o roteirista britânico Simon Monjack. Duas horas depois, no hospital, a atriz foi declarada morta.

Um vizinho do casal disse à agência Associated Press ter visto o marido da atriz descalço, de pijama e aparentemente confuso enquanto paramédicos tentavam ressuscitar a atriz.

O ator Ashton Kutcher, que contracenou com Brittany no filme Recém-casados, em 2003, prestou homenagem à atriz no Twitter: "Te vejo no outro lado, menina... Hoje, o mundo perdeu parte do brilho do sol". Alicia Silverstone, que atuou com Brittany em As Patricinhas de Beverly Hills, disse à revista People: "Eu amei trabalhar com Brittany. Ela era muito talentosa".

Nascida em Atlanta, a atriz foi criada em Nova Jérsei e se mudou com a mãe para Los Angeles para investir na carreira de atriz. Em 2010, ela poderá ser vista em Os Mercenários, dirigido por Sylvester Stallone e filmado no Rio de Janeiro.

