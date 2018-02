Família de Ledger reage com alegria e dor à indicação do Oscar

A família do ator Heath Ledger festejou nesta sexta-feira sua indicação póstuma a um Oscar, mas sua alegria foi moderada pelo momento do anúncio, feito exatamente um ano após a morte de Ledger em Nova York. Heath Ledger foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante na quinta, em Los Angeles, pelo retrato assustador do personagem Coringa em Batman - O Cavaleiro das Trevas, que acabou se tornando a segunda maior bilheteria na história, perdendo apenas para Titanic. Veja também: Penélope Cruz agradece a Woody Allen por indicação ao Oscar Ledger pode levar Oscar póstumo; veja todos os indicados Confira a lista completa dos indicados ao Oscar Crítico do Caderno 2 fala sobre o Oscar 2009 O ator australiano morreu em 22 de janeiro do ano passado de overdose acidental de medicamentos. Para sua família, que vive em sua cidade natal de Perth, Austrália Ocidental, a indicação foi uma coincidência dolorosa, mas também um motivo para comemoração, após um ano passado enfrentando sua morte e controvérsias em torno de seu testamento. "Queríamos tê-lo aqui conosco, mas de qualquer maneira estamos orgulhosos e emocionados por ele", disse a meia-irmã do ator, Ashleigh, em comunicado à imprensa, enquanto a família fazia uma cerimônia em sua memória na praia Cottesloe, um dos lugares onde o ator mais gostava de surfar. Sua irmã mais velha, Kate, disse: "Para nós, parece que foi ontem. Ainda estamos com os corações partidos." Ledger morreu cinco meses antes da estréia de "Cavaleiro das Trevas", que acabou faturando 997 milhões de dólares de bilheteria mundial. Os críticos acumularam elogios a sua performance, e pouco depois já se falava na possibilidade de sua indicação ao Oscar. O ator australiano não era visto como astro de primeira linha, apesar de ter sido indicado ao Oscar de melhor ator em 2005 pelo papel de caubói gay relutante em O Segredo de Brokeback Mountain. Ele perdeu esse Oscar para Philip Seymour Hoffman por Capote. Nas últimas semanas, porém, o Coringa de Ledger lhe valeu prêmios nos Globos de Ouro e Critics Choice Awards, além de indicações do sindicato de atores americano (SAG) e pelo Bafta, a Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão. Os rivais de Heath Ledger ao Oscar este ano são Josh Brolin (Milk - A Voz da Igualdade), Robert Downey Jr. (Trovão Tropical), Philip Seymour Hoffman (Dúvida) e Michael Shannon (Foi Apenas um Sonho). Até hoje apenas um ator recebeu um Oscar póstumo: Peter Finch, em 1976, por Rede de Intrigas, dois meses depois de sofrer um ataque cardíaco fatal.