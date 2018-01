Família de Heath Ledger diz que sua morte foi acidental

A família do ator australiano Heath Ledger, que foi encontrado morte aos 28 anos em Nova York, afirmou nesta quarta-feira, 23, que sua morte foi acidental. Veja também: Ator de 'Brokeback Mountain' é encontrado morto em NY "Nós, a família de Heath, confirmamos a morte trágica acidental de nosso amado filho, irmão e carinhoso pai de Matilda", disse o pai do ator, Kim Ledger. Acompanhado de familiares e amigos, Kim Ledger disse também que seu filho "foi encontrado dormindo em paz no apartamento de Nova York". Kim Ledger descreveu seu filho como "um homem com os pés no chão, generoso, de bom coração, que amava a vida sem egoísmos, e extremamente inspirador para muitos". "Heath influenciou muita gente em níveis muito diferentes ao longo de sua curta vida, e poucos tiveram o prazer de conhecê-lo verdadeiramente", acrescentou. Além disso, agradeceu aos "amigos e a todas as pessoas no mundo por seus pensamentos neste momento". "Peço também respeito para nossas famílias, para que possamos chorar e aceitar nossa perda com privacidade", concluiu. A notícia da trágica morte de Heath Ledger, ocorrida na terça-feira, comoveu a Austrália. O primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, e figuras do mundo do cinema como a atriz Nicole Kidman lamentaram a morte do ator e expressaram publicamente seu pesar pelo ocorrido.