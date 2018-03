Família de Antonio Banderas afirma que ator 'está melhor do que nunca'

O ator Antonio Banderas está "melhor do que nunca", segundo afirmou sua família, e viajará na terça-feira para Málaga para receber uma Bisnaga de Ouro honorífica durante a festa de encerramento do 20° Festival de Cinema em Espanhol no sábado, 18.

"Está ótimo e amanhã estará aqui", assegurou nesta segunda-feira, 20, sua família em Málaga, depois que meios de comunicação alemães informaram que o ator tinha sido internado em um hospital suíço especializado em problemas cardíacos.

Banderas disse em 30 de janeiro que se recuperava em casa, no condado de Surrey, ao sul da Inglaterra, após sofrer "um pequeno susto" na semana anterior, por causa de uma forte dor no peito.

"Desfrutando da natureza após um pequeno susto", publicou o ator em sua conta oficial na rede social Twitter, acompanhado de um autorretrato com sua companheira, a executiva holandesa Nicole Kimpel.

O ator tinha sido levado previamente de ambulância ao St Peter's Hospital, no município de Chertsey, após sofrer uma "dor forte" no peito enquanto fazia exercícios.

A equipe médica do hospital o manteve em observação até assegurar que se encontrava estável e fora de perigo, por isso que recebeu alta e retornou para sua casa acompanhado por sua namorada.

Banderas se mudou para o Reino Unido no 2015 para começar um novo projeto profissional e começou estudar design em um prestigiado centro de Londres no qual se formaram figuras como John Galiano e Stella McCartney.

O Festival de Cinema de Málaga reconhecerá no sábado a trajetória profissional de Antonio Banderas e o apoio que prestou ao festival, do qual é presidente de honra desde a primeira edição realizada em 1998.

A distinção será entregue no teatro Cervantes, local de especial significado para Antonio Banderas, já que sua formação como ator se desenvolveu em Málaga, nos teatros e espaços cênicos da cidade, onde viveu seus primeiros anos como profissional.