'Fama' se mantém no topo das bilheterias britânicas

A história de 1980 sobre estudantes de uma escola de dança em Nova York arrecadou 1,78 milhão de libras, de acordo com a entidade Screen International nesta terça-feira.

Gervais, no papel do homem que fará qualquer coisa menos mentir para conquistar a mulher de seus sonhos em "The Invention of Lying", só obteve 1,73 milhão de libras em seu final de semana de estreia.

A versão 3D de "Toy Story" ficou em terceiro, empurrando a animação infantil "Cloudy with a Chance of Meatballs" para o quarto lugar.

"Surrogates", filme futurista em que os humanos têm uma contrapartida sintética para viver suas vidas por eles, escorregou duas posições para o quinto lugar mesmo com Bruce Willis encabeçando o elenco.

Outro suspense de ficção científica, "Distrito 9" caiu para sexto na bilheteria.

Ben Foster e Dennis Quaid estrearam na 7a posição com "Pandora", história de uma espaçonave tomada por fantasmas albinos, enquanto a comédia romântica "(500) Days of Summer" foi do 6o para o 8o lugar.

"O Solista", que traz Robert Downey Jr. e Jamie Foxx na história verídica da amizade entre um colunista de jornal e um prodígio musical desempregado, levou o maior tombo da semana, caindo quatro posições e ficando no nono lugar.

"Aliens in the Attic" reverteu a queda e ganhou quatro posições, ficando com a décima vaga da semana.