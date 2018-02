Faça bons filmes, diz Disney a novo chefe do estúdio

Horn, que comandou sucessos de alto custo como a série "Harry Potter" quando era presidente da Warner Bros Entertainment, pretende concentrar-se em fazer de seis a oito filmes por ano voltados para o público alvo da Disney: famílias e jovens adultos.

Segundo ele, o presidente-executivo da Disney, Bob Iger, não lhe pediu para controlar os gastos.

"Tudo que Bob disse foi 'faça bons filmes'", disse Horn, de 69 anos, em entrevista por telefone. "Fiz filmes caros que fracassaram, e, cara, como eles doem."

"Mas eu sou guiado por roteiros, por personagens", acrescentou. "Se você começa com uma ideia excelente, o orçamento vai se resolver. E este orçamento pode ser substancial."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Horn substituiu Rich Ross, ex-executivo da Disney Channel que foi afastado por ser considerado lento para colocar novos filmes em produção e não observar o crescente orçamento de "John Carter".

Em 2009, o chefe do estúdio Dick Cook foi demitido após um longo período no cargo porque as receitas caíram 84 por cento por causa de filmes de grande orçamento que não emplacaram, como "G-Force" e "Substitutos".

Os maiores sucessos da Disney recentemente vieram em grande parte de seu departamento de animação Pixar e de sua fábrica de super-heróis Marvel, ambas responsáveis por filmes extremamente caros mas bastante lucrativos.

A Disney já arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares nas bilheterias do mundo com "Os Vingadores", da Marvel. O filme, que custou mais de 220 milhões de dólares, já tem a quarta maior bilheteria da história de Hollywood, de acordo com o Box Office Mojo.

A Disney tem outro "Vingadores" em vista e vai lançar no ano que vem o terceiro filme do "Homem de Ferro".

O trabalho de Horn será colaborar com os executivos criativos, tanto na Pixar e na Marvel, que têm operado em grande parte de forma independente desde que foram compradas pela Disney.