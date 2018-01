Fábio Barreto deve receber alta na próxima semana

Mesmo inconsciente, o cineasta Fábio Barreto deve receber alta do Hospital Copa D'Or, no Rio, na próxima semana. Segundo boletim médico divulgado pelo hospital nesta sexta-feira, 19, Barreto continua clinicamente estável e respirando naturalmente, sem ajuda de aparelhos. Ele sofreu um traumatismo craniano após um acidente de carro em 19 de dezembro.

O cineasta alimenta-se com ajuda de sonda gástrica, mas como não apresenta qualquer infecção e nem necessita mais de intervenção hospitalar especializada, receberá alta para continuar o tratamento em casa. A alta deve ocorrer após a realização de um último exame de ressonância magnética cerebral, no início da próxima semana.

Segundo o neurocirurgião Paulo Niemeyer, que cuida do cineasta, "é impossível, através de exames, prever quando Fábio Barreto recobrará a consciência".

O cineasta é o diretor do filme "Lula, o Filho do Brasil", que conta a história do presidente, do nascimento do menino pobre em Caetés, no agreste pernambucano, passando pelo movimento sindical em São Paulo, até a eleição para a Presidência da República. O filme teve sua estréia nos cinemas em 1.º de janeiro.