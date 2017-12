Fábio Barreto continua internado em estado grave no Rio

Fabiana Marchezi do estadao.com.br,

O cineasta Fábio Barreto, que sofreu traumatismo craniano após um acidente de carro, no Rio, continua internado em estado grave na Unidade Neuro-Intensiva do Hospital Copa D' Or, nesta quarta-feira, 23.

De acordo com boletim divulgado pelo hospital na manhã desta quarta, 23, o cineasta "permanece em coma induzido, sob respiração mecânica, em estado clínico grave, porém estável". Ainda segundo o boletim, houve estabilização mantida da pressão intracraniana com as medidas tomadas e, por enquanto, não há necessidade de realização de exame de tomografia de crânio.

Fábio Barreto, de 52 anos, sofreu um acidente de carro na noite de sábado em Botafogo, na zona sul do Rio. Ele dirigiu o filme Lula, o Filho do Brasil, que estreia no dia 1.º de janeiro.