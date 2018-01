Fã de 'Star Wars' pede para ver novo filme antes de morrer e ganha apoio do ator Mark Hamill

O ator Mark Hamill, de Star Wars, está entre as pessoas que estão apoiando um fã da saga, paciente terminal, que quer ver Rogue One: A Star Wars Story antes de morrer.

Hamill endossou uma campanha lançada na semana passada nas redes sociais por Amy Duncan, funcionário do hospital, pedindo uma exibição especial para o ilustrador Neil Hanvey, de Oldham (Inglaterra).

Duncan disse que o paciente de 36 anos, com câncer, foi informado em abril de que teria de seis a oito meses de vida. Rogue One só estreia no dia 16 de dezembro.

Star Wars: O Despertar da Força foi exibido para Daniel Fleetwood, também paciente terminal, no dia 5 de novembro. Dias depois, ele morreu.