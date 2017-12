'Exterminador do Futuro' tem a frase preferida do cinema

"Eu voltarei" ("I'll be back", em inglês), pronunciada por Arnold Schwarzenegger no primeiro filme da série Exterminador do Futuro, ficou em primeiro lugar em uma pesquisa realizada pelo site britânico myfilms.com sobre as frases do cinema mais usadas no dia-a-dia. A enquete, que ouviu duas mil pessoas, questionou também em qual filme os participantes gostariam de ter estrelado como atores. Entre as mulheres, os filmes mais mencionados foram Dirty Dancing - Ritmo Quente e Uma Linda Mulher, enquanto os homens preferiam atuar nas aventuras de James Bond ou em um dos filmes da saga de O Senhor dos Anéis. "A pesquisa revela a influência enorme que o cinema exerce na vida das pessoas, de experiências mais dramáticas até o modo como nos comunicamos", afirma um porta voz do myfilms.com. De acordo com a pesquisa, a segunda frase mais emprestada das falas do cinema é "Francamente, querida, não dou a mínima" ("Frankly, my dear, I don't give a damn"), pronunciada pelo personagem Rhett Butler, estrelado por Clark Gable, na cena final de E o Vento Levou... (1939). Entre as mais usadas está também a famosa "Que a força esteja com você" ("May the force be with you"), de Guerra das Estrelas e "A vida é como uma caixa de chocolates" ("Life is like a box of chocolates"), do personagem Forrest Gump, vivido por Tom Hanks. Segundo a pesquisa do myfilms.com, as dez frases do cinema mais usadas pelo público foram pronunciadas por homens. Entre os filmes que aparecem na lista estão clássicos do cinema como Casablanca, Táxi Driver e E o Vento Levou.