Exposição sobre Tim Burton vai trazer o diretor ao Brasil

A exposição sobre o cineasta Tim Burton montada no MoMa, em Nova York, e que passa por turnê mundial, deve desembarcar no Brasil no início de 2016, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS). A presença do diretor também está prevista no contrato.

A mostra deve seguir o modelo de recentes exposições de sucesso no MIS, como de David Bowie e Stanley Kubrick, e contará com adaptações exclusivas para o espaço do Museu em São Paulo. Assim como na mostra sobre Kubrick, a ideia é fazer com que o espectador se sinta dentro dos filmes - com objetos, documentos, vídeos e fotografias.

Tim Burton é diretor e produtor de filmes como Edward Mãos de Tesoura (1990), Batman (1989) e Batman - O Retorno (1992), A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) e Alice no País das Maravilhas (2010). Sua próxima produção é Big Eyes, com Amy Adams, Krysten Ritter e Christoph Waltz, prevista para estrear em dezembro deste ano nos EUA.