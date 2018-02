Exposição 'Hollywood Costume' vai exibir figurinos clássicos nos EUA

Aguardada com grande expectativa, a exposição Hollywood Costume - que abre no dia 2 de outubro de 2014, em Los Angeles - vai reunir os figurinos mais icônicos da história do cinema, desde a Era Dourada até os dias de hoje.

Para complementar a mostra, a Academia de Hollywood prepara também uma série especial de produções em vídeo e debates ao vivo explorando o design dos figurinos como uma ferramenta essencial das histórias no cinema. A exposição é organizada pelo Victoria and Albert Museum, London, e vai exibir até março de 2013 roupas originais desde filmes como Clube de Compras Dallas (2013) até o mais famoso par de sapatos da história, os calçados de rubi de O Mágico de Oz (1939).

Mais de 145 figurinos estarão na mostra, de filmes cuja arrecadação passa a marca de US$ 10 bilhões. Entre eles, 58 levaram algum Oscar - 25 pelo figurino. Os ingressos já podem ser adquiridos no site da instituição, e saem por, em média, US$ 20.

Confira alguns dos figurinos que estarão na mostra: