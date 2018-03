Exposição em Londres traz foto inédita de Marilyn Monroe

Uma exposição de fotos e desenhos de William Travilla, um dos estilistas mais famosos da chamada época de ouro de Hollywood, traz a Londres uma foto inédita da atriz Marilyn Monroe. Na foto, Travilla faz os últimos ajustes em um traje que a atriz usa em um filme. A foto recebeu uma dedicatória da atriz: "Hey, Billy, obrigada por todas as coisas maravilhosas que você me fez. Amor, Marilyn". A exposição Travilla: o Homem que Vestiu Marilyn Monroe mostra um pouco da carreira de 40 anos e mais de 100 filmes do estilista, principalmente se concentrando em sua parceria com Marilyn Monroe. Travilla e a atriz trabalharam juntos em oito filmes e é dele o famoso vestido branco esvoaçante que a atriz usa no longa O Pecado Mora ao Lado, de 1967. Na exposição está uma réplica do vestido, criada pelo próprio Travilla, já que o original foi comprado pela atriz Debbie Reynolds. Outro traje famoso criado por Travilla é o vestido rosa usado por Marilyn em Os Homens Preferem as Loiras, de 1953. Estarão expostos, ao todo, cinco protótipos destes vestidos famosos, junto com três vestidos que foram criados para as aparições públicas da atriz. O estilista também vestiu outros 270 atores e atrizes, entre eles Paul Newman, Errol Flynn, Joan Crawford, Lauren Bacall, Sidney Poitier e Judy Garland. Na exposição de Londres, aberta até o dia 10 de dezembro, estão expostos desenhos e vestidos usados por Judy Garland, Betty Grable, Anne Margaret além dos prêmios ganhos por Travilla e outras fotos dele com Marilyn. Travilla também foi o estilista das atrizes da série Dallas. O estilista morreu em 1990, aos 70 anos, depois de quase 50 anos de carreira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.