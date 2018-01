Exibido em Berlim e premiado em Brasília, 'Rifle' estreia em agosto

'Rifle', o novo filme do cineasta Davi Pretto, conta uma história do meio rural gaúcho. Dione (Dione Avila de Oliveira) é um jovem que vive com a família na fazendo, numa região rural e remota. Um latifundiário pretende comprar as terras e fará de tudo para conseguir. O longa, premiado, chega aos cinemas no dia 3 de agosto.

De acordo com o diretor, Rifle é um filme sobre identidade num interior esvaziado, pós-exôdo rural, no extremo sul do Brasil, que força todos a perseguirem uma mesma vida urbana.

Exibido no Festival de Berlim deste ano, o filme ganhou o prêmio de Melhor Filme do Júri da Crítica, de Melhor Roteiro, Melhor Som do Festival de Brasília 2016, o Grande Prêmio do 18º Jeonju International Film Festival, e o de Melhor Filme do 12º Panorama Internacional Coisa de Cinema.