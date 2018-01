Ex-Spice Girl Mel B está grávida de Eddie Murphy A ex-Spice Girl Mel B está grávida de quatro meses do ator Eddie Murphy, e a gravidez teria ocorrido dias após o casal ter se conhecido nos Estados Unidos, diz hoje o jornal Daily Mirror. De acordo com as informações, a cantora inglesa, de 31 anos, acredita que poderia estar até esperando gêmeos. Mel B voltou na semana passada de sua residência em Leeds, na Inglaterra, para ir até a mansão que o ator possui em Beverly Hills, nos Estados Unidos. "Ela está grávida de quatro meses, que é a época em que conheceu Eddie. Deve ter acontecido no primeiro dia em que se conheceram, ou alguma data muito próxima", declarou uma fonte ligada ao casal. "Muitos se sentiriam aterrorizados em ter um bebê com alguém que se acaba de conhecer, mas não eles", acrescentou. Caso a informação seja confirmada, o filho com Mel B será o sétimo de Eddie Murphy, de 45 anos, e o segundo da cantora, que tem uma menina de sete anos, Phoenix Chi, oriunda de seu casamento de três anos com o dançarino inglês Jimmy Gulzar. Mel B e Gulzar se separaram em 2001, enquanto a ex-esposa de Murphy, Nicole, se divorciou neste ano do norte-americano, após 13 anos de matrimônio. O ator tem cinco filhos com Nicole, e outro com uma parceira anterior.