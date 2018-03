Ex-namorada pretende fazer documentário sobre Heath Ledger

A ex-namorada de Heath Ledger, Michelle Williams, teria a intenção de realizar um filme sobre o ator australiano, que morreu em janeiro, aos 28 anos, em decorrência de uma overdose causada por remédios, segundo informou o jornal australiano The Daily Telegraph. Veja também: Assista ao trailer de 'Batman', último filme de Ledger De acordo com a publicação, a atriz estaria triste porque sua única filha com Ledger, Matilda, de 2 anos, não terá nenhuma lembrança do pai e, por isso, teria decidido fazer um documentário para manter viva a memória do protagonista de O Segredo de Brokeback Mountain (2005). Na película, serão exibidas entrevistas com colegas e amigos de Ledger. Michelle e Ledger se conheceram no set de O Segredo de Brokeback Mountain e terminaram o relacionamento apenas alguns meses antes da morte do ator. Ledger poderá ser visto nos cinemas a partir de 18 de julho com a estréia de Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008). No filme, dirigido por Christopher Nolan, Ledger assume a identidade do Coringa, arqui-rival do homem morcego, interpretado por Christian Bale.