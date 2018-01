Ex-gerente da Swissair diz que cenas de 'Argo' foram realistas Um ex-funcionário da Swissair disse que as cenas de aeroporto no filme "Argo" foram uma representação realista do papel involuntário da extinta companhia aérea suíça no resgate de diplomatas norte-americanos após a Revolução Islâmica de 1979 no Irã.