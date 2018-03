Ewan McGregor e Jean Paul Gaultier serão jurados do Festival de Cannes

O ator escocês Ewan McGregor e o estilista francês Jean Paul Gaultier farão parte do júri do Festival de Cinema de Cannes deste ano, composto por nove pessoas, afirmaram os organizadores.

O painel, liderado pelo diretor e ator italiano Nanni Moretti, decidirá os prêmios que serão distribuídos na cerimônia que encerra o festival cinematográfico anual.

Dentre os prêmios está a cobiçada Palma de Ouro para o melhor filme na competição principal, que neste ano teve 22 inscritos.

Moretti ganhou o prêmio em 2001 por O Quarto do Filho, e no ano passado a Palma de Ouro para o veterano norte-americano Terrence Malick, pelo filme Árvore da Vida.

No júri também estará a atriz palestina Hiam Abbass, o diretor britânico e roteirista Andrea Arnold, a atriz francesa Emmanuelle Devos, a atriz alemã Diane Kruger, o diretor norte-americano Alexander Payne e o diretor haitiano Raoul Peck.

O maior festival de cinema do mundo será realizado entre 16 e 27 de maio e será aberto com o filme Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, com Bruce Willis e Bill Murray.

(Reportagem de Mike Collett-White)