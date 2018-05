Evangeline Lilly, de 'Lost', entra para o elenco de 'O Hobbit'

A atriz de Lost Evangeline Lilly vai se juntar ao elenco de O Hobbit, o novo filme de Peter Jackson. Evangeline fará o papel de um elfo chamado Tauriel. O anuncio foi divulgado pelo diretor, em sua página do Facebook. "Evangeline Lily fará um novo personagem. Seu nome quer dizer 'filha de Mirkwood'. Qualquer coisa além disso, vamos deixá-los imaginando", escreveu Jackson.

"O que não é segredo é o quão talentosa e dedicada atriz é Evangeline. Estamos empolgados em ter nosso primeiro elfo Sylvian", completou. O diretor também assinalou que não haverá uma relação romântica entre o personagem de Evangeline e Legolas, interpretado por Orlando Bloom.

Além de Bloom, o elenco do filme baseado na obra de J.R.R. Tolkien conta ainda com Cate Blanchett, Elijah Wood, Ian McKelenn e Martin Freeman.

Depois de vários problemas, como um incêndio nos estúdios, boicote de atores e uma cirurgia para tratar uma úlcera de Jackson, as filmagens continuam na Nova Zelândia. O primeiro longa da série, The Hobbit: An Unexpected Journey (O Hobbit: Uma Jornada Inesperada, em tradução livre), entra em cartaz em 14 de dezembro de 2012. Sua sequência, The Hobbit: There and Back Again (O Hobbit: Lá e de Volta Outra Vez), será lançada somente no ano seguinte, em 13 de dezembro.