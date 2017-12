Evaldo Mocarzel dirige workshop de documentário Evaldo Mocarzel, documentarista reconhecido por filmes como À Margem da Imagem, que retrata a vida dos moradores de rua de São Paulo, vencedor de 20 prêmios nacionais e internacionais, e Do Luto à Luta, sobre portadores de Síndrome de Down, vai ministrar o workshop À Margem da Ficção, Curso Intensivo de Documentário. Serão 16 horas de aula, a partir do dia 7 de maio, sobre a linguagem, a estética e a ética desse gênero de cinema. O curso custa R$ 690, pagos em três parcelas, e será ministrado no Planeta Tela, que fica na Rua Humberto I, 981, tel. 5081-5810, Vila Mariana. Mais informações no site.