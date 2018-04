Eva Mendes entra para o elenco de 'The Other Guys'

Will Farrel e Mark Wahlberg estrelam como dois policiais na comédia de ação prevista para estrear em agosto do próximo ano nos Estados Unidos. McKay e Chris Henchy ("Land of the Lost") escreveram o roteiro (antes intitulado "The B Team").

Mendes está viajando em tour de promoção de seu filme "Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans", de Werner Herzog. A atriz aparece também no drama "Last Night", previsto para março.

Keaton acaba de levar sua estréia como diretor, "The Merry Gentleman" às salas. Ele ainda dublou Ken em "Toy Story 3", que chega às telas em junho.

Wayans foi escritor, ator e editor da série de comédia "My Wife and Kids". Ele ainda co-estrelou a comédia "Dance Flick".