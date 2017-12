Eva Longoria vai se casar com jogador Tony Parker A atriz da série de TV Desperate Housewives Eva Longoria ficou noiva do jogador de basquete francês Tony Parker, segundo pôde confirmar a revista People. "Eva e Tony estão noivos. O casal nunca esteve tão feliz como agora", disse à revista Liza Anderson, publicitária de Eva. A atriz tem 31 anos e Parker, jogador de basquete do San Antonio Spurs, tem 24 anos. Embora tenha nascido na Bélgica, o jogador cresceu na França. O casal superou a crise que viveu em setembro, quando Eva reconheceu que havia "problemas" no relacionamento e viajou para Paris para reconciliar-se com seu namorado. Na cidade, ela acompanhou Parker na inauguração de uma estátua sua em um museu de cera. Parker é um ídolo esportivo na França, onde é capitão do time nacional de basquete. Em abril, Eva disse à revista que era feliz em sua relação, e que esperava ficar com Parker "para sempre".