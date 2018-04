Eva Longoria recebe estrela na Calçada da Fama de Hollywood

LOS ANGELES - A atriz Eva Longoria, grávida do seu primeiro filho e visivelmente emocionada, recebeu nesta segunda-feira, 16, sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, a de número 2.634, em cerimônia onde esteve acompanhada por Ricky Martin, Felicity Huffman e Anna Faris.

+++ Último episódio de 'Desperate Housewives' tem finais felizes

"Estou sem palavras", reconheceu a atriz texana de origem mexicana indicada ao Globo de Ouro por Desperate Housewives. "Há quase 20 anos me mudei para Los Angeles e disse a mim mesma que um dia teria uma estrela aqui. É surreal", acrescentou. "Fui figurante durante dois anos antes de conseguir uma só linha de diálogo. Também fui figurante no videoclipe de Shake Your Bon-Bon, de Ricky Martin. Aí já pensei que tinha conseguido e que alguém prestaria atenção em mim. Mas não", lembrou a artista.

+++ Desperate Housewives: veja fotos dos episódios finais

Longoria, de 43 anos, agradeceu às pessoas que acreditaram nela desde o primeiro momento e mencionou seus agentes, representantes e o público, com reconhecimento especial a seu marido, o executivo da Televisa, José Antonio Bastón, e a sua mãe e irmãs.

+++ Atriz de Desperate Housewives morre aos 72 anos

"Minha mãe me inculcou a ética de trabalho e as minhas irmãs, se não tivessem sido tão más comigo na infância, hoje não teria a força que tenho para lidar com Hollywood", afirmou entre risos.

+++ Criador de Desperate Housewives produz nova série

Por último, a artista comentou que, como mulher e latina, é consciente de que representa muitas comunidades hispânicas, às quais quis mandar uma mensagem.

"Esta estrela não é minha, é de vocês", destacou. A atriz, que ganhou fama pelo seu papel de Gabrielle Solis nas oito temporadas de Desperate Housewives, lançará em maio o filme Overboard, no qual contracena com Anna Faris e Eugenio Derbez.