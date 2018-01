Ethan Hawke rezou para que Deus não lhe chamasse para ser padre

A bisavó de Ethan Hawke queria que ele se tornasse um padre, mas o ator norte-americano rezou para que nunca recebesse o chamado, disse o artista nesta quinta-feira, 31, no Festival de Cinema de Veneza.

Hawke finalmente teve um gostinho do sacerdócio quando foi escalado como um pastor no drama espiritual de Paul Schrader First Reformed, um dos 21 filmes competindo ao Leão de Ouro, que será entregue em 9 de setembro.

”Eu estive cercado por religião minha vida inteira e isto é um diálogo muito importante, na minha cabeça de qualquer maneira, então estou muito grato pela oportunidade de interpretar este personagem”, disse Hawke a jornalistas antes da estreia do filme.

Hawke interpreta Toller, um ex-capelão militar que luta para superar a morte do filho, que ele havia encorajado a se alistar.

Toller agora cuida de uma pequena, mas amplamente vazia igreja turística. Ele tem sua fé desafiada quando uma paroquiana grávida, Mary, interpretada por Amanda Seyfried, e seu radical marido ativista pedem conselhos.

A ideia de que a vida é um balanço entre “esperança e desespero” é um tema do filme, embora o filme não conte qual lado vence, disse Hawke.

“Exigir perguntas e como isto flui de você é o mais relevante”, disse.

“O filme definitivamente anda pelo fio da navalha entre desespero total e completa crença no amor. Os dois estão em guerra durante o filme e estão no final para mim.”